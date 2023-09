Terni: tamponamento alla rotonda dello Stadio. Madre e figlia in ospedale

Incidente stradale nella prima serata di domenica, intorno alle ore 20.30, a Terni all’altezza della rotatoria dello Stadio. L’impatto – un tamponamento – è stato fra due autovetture: una Fiat Punto condotta da un 53enne ternano (M.O.) che ha colpito una Suzuki SX4 con al volante una 50enne di origini romene (s.C.) residente a Narni. Sul posto, oltre agli operatori del 118 che hanno prestato le prime cure ai coinvolti – in ospedale ci sono finite la conducente dell’auto tamponata e la figlia minore, a bordo con lei. Fortunatamente nessuna di loro ha riportato conseguenze gravi -, si sono portati gli agenti della polizia Locale per ricostruire la dinamica dell’incidente e gli addetti di Area Sicura per la pulizia della carreggiata.

