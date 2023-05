Incidente stradale nella serata di mercoledì in viale Tito Oro Nobili. Coinvolte due autovetture – entrambe Fiat Panda – in un tamponamento che non ha fortunatamente causato feriti, tanto che la questione si è chiusa con la sottoscrizione del Cid da parte dei rispettivi conducenti. Sul posto per il ripristino delle condizioni di sicurezza della strada, sono intervenuti gli operatori di Area Sicura.

LE FOTO