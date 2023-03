Terni, tante ex Fere per aiutare Flavia

Non si ferma l’abbraccio di Terni per aiutare Flavia, la 12enne affetta dalla mutazione del gene Ughd. Questa volta a scendere in campo per sostenerla sono gli ex giocatori della Ternana protagonisti delle promozioni degli ultimi vent’anni: l’appuntamento è fissato per mercoledì 22 marzo al centro sociale Tacito di via Vulcano. Spazio a beneficenza ed amarcord a tinta rossoverde.

L’evento

‘Sosteniamo Terni’ con la collaborazione di ‘Terni con il Cuore’, ‘Il sogno di Rebecca’ e il ‘Centro Coordinamento Club della Ternana’ «ha avuto l’idea di poter invitare a cena chi era rimasto nel cuore dei tifosi rossoverdi. I protagonisti della promozioni della Ternana degli ultimi 20 anni. Squadre e giocatori rimasti nel cuore della città e che ci rimarranno per sempre. Mercoledi toccherà alla Ternana di Cesena e a quella di Mimmo Toscano. A cena infatti (con la moderazione di Ivano Mari e Luca Marchetti) ci saranno i protagonisti in campo che resero possibile l’esodo di Cesena nel 1989 e anche chi ha permesso nel 2012 alla Ternana di ritornare in B, la Ternana più dura dell’acciaio», spiegano gli organizzatori.

I protagonisti

Per una cena si ritroveranno in città i vari Renzi, Cocco, Eritreo, Sciannimanico, insieme ad Ambrosi e Ferraro. Con loro Forte, Miglietta, Cejas e Dianda. E collegamenti con chi non è riuscito a raggiungere Terni, ma che a Terni è rimasto legato con il cuore. «Un’occasione speciale per ricordare, grazie anche a foto e immagini che faranno da contorno per la serata, i momenti felici della storia rossoverde. Per essere di auspicio anche a questa Ternana, tanto che questi incontri avranno in seguito, sotto la sigla ‘VogliA di vincere’. Un’occasione speciale anche per la città, per poter – con una serata di festa – continuare a sostenere la ricerca per Flavia. Unire insomma, esattamente come nello spirito della serata, beneficenza e divertimento. Anche la società di via della Bardesca sarà protagonista. Per chi vuole partecipare c’è la possibilità di prenotazione contattando il 349 7824231, il 348.5819436 o il 380.2017810.