Terni, teatro D Cmm in affitto per magazzino: c’è chi si fa avanti

di S.F.

Un solo feedback arrivato negli uffici di palazzo Spada e dunque possibilità di procedere con una trattativa diretta. Questo l’esito dell’avviso del Comune di Terni per le manifestazioni d’interesse propedeutiche alla concessione in locazione del teatro D dell’ex Cmm di piazzale Bosco: lunedì è scaduto il termine per presentare le istanze e c’è chi si è fatto avanti.

IL COMUNE PROVA A FAR CASSA CON IL TEATRO D

La procedura

Lo spazio da 377 metri quadrati – si trova accanto alla sala conferenze – sarà affittato per sei anni ad oltre 1.500 euro al mese. Al momento è vuoto e l’obiettivo, oltre alla concessione, è tentare una «riqualificazione dell’immobile che ne arresti il degrado dovuto all’inutilizzo e che lo valorizzi, anche tramite l’individuazione di una nuova funzione nel rispetto della vocazione del complesso immobiliare; l’utilizzo a magazzino o locale di deposito, in luogo della destinazione a teatro di posa, deve essere riservato ad attività attinenti alla vocazione del complesso immobiliare, volte all’innovazione continua ed all’alto contenuto tecnologico». A seguire la procedura è l’architetto Angelo Baroni.