di S.F.

La richiesta iniziale della Krea Costruzioni risale al 24 dicembre scorso. Poi l’integrazione del 28 aprile e ora il via libera del Comune: c’è un nuovo, corposo subappalto nell’ambito dei lavori per il ‘nuovo’ teatro Verdi di Terni.

L’AFFIDAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO PER IL II STRALCIO

In questo caso il subappalto riguarda il I stralcio funzionale – in attesa che si chiuda la quadra sul nuovo esecutivo del II per l’eliminazione del teatro ridotto – da 8,1 milioni di euro. A firmare l’ok sono il dirigente ai lavori pubblici, Piero Giorgini, ed il responsabile del procedimento Matteo Bongarzone: è per le opere in carpenteria metallica dal valore di 149 mila euro. Se ne occuperà la Proietti Group srl di San Gemini. L’ultimo semaforo verde per altre imprese risaliva allo scorso luglio (Castellani Perforazioni).