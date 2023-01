Terni, tempo di pulizia acrobatica per la torre della biblioteca

Il subappalto da poco meno di 20 mila euro risale a fine 2022 ed ora è tempo di entrare in azione per la EdiliziAcrobatica SpA di Milano. Sono loro che si stanno occupando in questi giorni della manutenzione straordinaria della torre panoramica della biblioteca di Terni: in prima battuta l’operazione riguarda la pulizia della struttura che, si spera, a stretto giro sarà di nuovo ‘visitabile’. Del tema se ne era parlato lo scorso 3 giugno durante il question time: «La chiusura risale al 2015 perché non è mai stata a regola con la certificazione di prevenzione incendi, nessuno aveva mai controllato», specificò in quella circostanza l’assessore alla cultura Maurizio Cecconelli. «Mi auguro – commenta il consigliere di Terni Civica Michele Rossi – che sia il primo passo per renderla di nuovo fruibile a cittadinanza e turisti. Certo, dovranno essere comprese le modalità di accesso e quando aprirla, se su richiesta o meno. Ma c’è questa possibilità di vedere Terni dall’alto ed è negata da troppo tempo».

GIUGNO 2022: «LA TORRE DELLA BCT? NON IN REGOLA PER IL CPI»

RESTAURO BCT IN MANO ALLA NG COSTRUZIONI DI NAPOLI