Terni, tensione a San Rocco per l’incidente al semaforo. Tampona, investe, fugge e poi ritorna: si indaga

Serata complicata – e pericolosa – quella di giovedì in zona San Rocco, a Terni, in particolare all’incrocio semaforico fra strada di San Rocco, viale Turati e strada di Perticara. Intorno alle ore 20 un’autovettura Fiat Panda condotta da un 19enne ternano, era ferma al semaforo quando è stata tamponata da una Ford Focus piombatagli contro. Il ragazzo – secondo quanto appreso – ha fatto per scendere ma intanto la Focus, condotta da una donna, ha fatto marcia indietro colpendo la vettura che la seguiva in fila – una Mercedes Classe A con al volante una 51enne di Stroncone – per poi ripartire in avanti. In seguito alla manovra, il giovanissimo conducente della Panda è stato colpito dalla Focus che si è dileguata, facendo inizialmente perdere le proprie tracce. Immediate le ricerche da parte della polizia Locale di Terni e dei carabinieri (sul posto anche la Volante della questura) ma poi la Focus – e la sua conducente, una 36enne stronconese – è tornata sul posto. Con altre tensioni, verbali questa volta, in particolare contro gli operatori della Locale. La donna avrebbe rifiutato di sottoporsi all’alcol test ed è probabile che oltre a questa violazione del Codice della Strada, gliene vengano contestate anche altre di rilevanza penale, come fuga, omissione di soccorso, forse lesioni personali per l’investimento del 19enne. Spetterà alla polizia giudiziaria verbalizzare e informare la procura dell’accaduto. Per ora ci sono un 19enne in ospedale – soccorso sul posto dal 118, fortunatamente non grave – una donna, la 51enne, che si farà probabilmente refertare, danni in serie e una serata che avrebbe potuto avere conseguenze ancor più drammatiche.

