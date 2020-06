Terni, tenta rapina in farmacia e spara a salve: paura in centro

Tentata rapina nel primo pomeriggio di martedì, intorno alle ore 15.20, alla farmacia comunale di corso Tacito, a Terni. Un uomo di mezza età, probabilmente italiano, è entrato nei locali e – vestito con una maglia di colore giallo, a volto scoperto e con in mano una pistola scacciacani – ha minacciato l’unica dipendente presente in quel momento. Da quanto appreso il soggetto non avrebbe asportato nulla – soldi in cassa non ce n’erano – e prima di darsi alla fuga a piedi lungo il corso, ha puntato l’arma verso gli scaffali della farmacia e sparato un colpo a salve. Sul posto si sono subito portate le Volanti della questura di Terni, gli investigatori della squadra Mobile e della polizia Scientifica per i rilievi e le indagini del caso. Ricerche sono in corso per individuare il responsabile del grave episodio. Non risultano persone rimaste ferite in seguito all’accaduto: ovviamente spaventata la farmacista coinvolta anche se l’intervento del 118 non si è reso necessario.

