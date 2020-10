Terni, tenta rapina in negozio del centro: 15enne denunciato

È entrato in un negozio di telefonia di Corso Vecchio, in centro città a Terni, per tentare di rubare un telefono nel tardo pomeriggio di mercoledì. Il titolare se ne è accorto e in risposta il giovane, un 15enne di origini libiche, lo ha minacciato con un coltello: scattata la denuncia – su disposizione dell’autorità giudiziaria minorile – per rapina e falsa dichiarazione a pubblico ufficiale in merito alla propria identità. Ai carabinieri della sezione radiomobile del Nor aveva dato generalità non veritiere.

Bloccato

L’identificazione da parte dei militari – il 15enne, incensurato, è stato fermato e disarmato – è arrivata grazie ai rilievi fotosegnaletici. Non è stato possibile rintracciare alcuna persona esercente la potesta genitoriale e dunque il giovanissimo è stato affidato ad una comunità minorile.