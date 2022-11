Terni: tentano di scippare donna in pieno centro storico

Momenti di paura nel pomeriggio di mercoledì, poco dopo le ore 17, fra via Cavour e via XI Febbraio nel centro storico di Terni. Una donna è stata vittima di un tentativo di scippo, sembra da parte di due soggetti in sella a un ciclomotore che volevano portarle via la borsa. La vittima avrebbe resistito, evitando lo scippo ma finendo a terra. Tuttavia, spavento a parte, non avrebbe riportato serie conseguenze fisiche. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra Volante della questura di Terni per acquisire le testimonianze e i primi elementi di indagine che potrebbero legarsi anche ad eventuali telecamere di videosorveglianza presenti in zona. La donna non avrebbe necessitato, almeno sul momento, delle cure degli operatori sanitari del 118.

