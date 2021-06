Terni, tentata rapina all’Intesa borgo Rivo: indagati due fratelli

Il 10 gennaio 2020 erano entrati in azione, tentando una rapina ai danni della filiale Intesa Sanpaolo di via del Rivo – centro commerciale ‘Il Polo’ – a Terni. A distanza di un anno e mezzo dai fatti, la polizia di Stato – squadra Mobile di Terni – ha individuato i due autori dell’assalto, ai quali è stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari da parte della procura ternana. Si tratta degli stessi autori della rapina compiuta nell’aprile 2020 ai danni del supermercato Emi di via Di Vittorio: fatto per il quale i due sono stati già giudicati e condannati in primo grado.

La ricostruzione

«Si tratta – riferisce la questura di Terni in una nota – di due fratelli di origini calabresi, di 31 e 35 anni, pluripregiudicati per reati contro il patrimonio». Nel pomeriggio del 10 gennaio 2020 avevano fanno ingresso in banca, travisati ed armati di taglierino, minacciando gli impiegati ed alcuni clienti presenti. I due malviventi, appreso che il denaro era già stato messo in sicurezza ed essendo scattato l’allarme, si erano quindi immediatamente dati alla fuga. «I successivi sviluppi investigativi – spiega la polizia -, il rinvenimento del taglierino verosimilmente utilizzato in occasione della tentata rapina, oltre alla comparazione tra i profili genetici degli indagati e quelli estrapolati dal servizio polizia scientifica, hanno consentito di acquisire utili elementi in ordine alla responsabilità penale degli indagati».

IL VIDEO DELLA TENTATA RAPINA