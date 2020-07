La polizia di Stato – indagini della squadra Mobile e della sua sezione antidroga – ha individuato i responsabili dell’episodio verificatosi tra sabato e domenica a borgo Rivo, a Terni. Nella notte qualcuno tentò di dare fuoco ad un’autovettura dopo essere entrati nella proprietà privata della vittima: in manette sono finite due giovani. I dettagli dell’operazione saranno forniti in una conferenza stampa convocata per le 11 di venerdì.

Aggiornamenti nel corso della mattinata