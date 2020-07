Terni, incendio auto borgo Rivo: estorsione per debito droga, due ternani arrestati per l’atto intimidatorio

La polizia di Stato – indagini della squadra Mobile e della sua sezione antidroga – ha individuato i responsabili dell’episodio verificatosi tra sabato e domenica a borgo Rivo, a Terni. Nella notte qualcuno tentò di dare fuoco ad un’autovettura con il lancio di bottiglie incendiarie: in manette sono finite due ternani di 29 e 31 anni. Un atto intimidatorio legato a debiti per droga. L’accusa è di estorsione.

L’intimidazione



Il lavoro degli investigatori – con il coordinamento della procura della Repubblica – ha portato all’arresto dei giovani, autori dell’estorsione nei confronti di due fratelli per questioni di hashish. La cifra in ballo era di circa 600 euro e per convincerli a pagare hanno usato le maniere forti, a tal punto da lanciare due bottiglie molotov contro il veicolo parcheggiato nel giardino di casa. La squadra Mobile per agire ha atteso che uno dei protagonisti, un 29enne disoccupato e con precedente segnalazione per reati di droga, si incontrasse con uno dei due lo scorso lunedì. In quell’occasione ha ritirato la prima parte della somma pattuita.

L’incontro e gli arresti



Il giovane è stato bloccato e trovato in possesso dei 200 euro appena incassati: è subito scattato l’arresto in flagranza per estorsione in concorso. A stretto giro la polizia di Stato è risalita al complice, il 31enne, colui che aveva lanciato materialmente le molotov nel giardino: nella sua abitazione sono state trovate delle bottiglie di birra artigianale come quelle utilizzate nella nottata tra sabato e domenica. Per lui c’è l’ordinanza di custodia cautelare in carcere con l’accusa ulteriore di fabbricazione e porto in luogo pubblico di arma da guerra. Il tutto è stato eseguito nella mattinata di giovedì. Si trovano ora nel carcere di vocabolo Sabbione a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Droga e violenza: «Ci si aspettava riscontro dal territorio dopo tragedia»

«Oggi siamo nuovamente – le parole del questore Roberto Massucci – a parlare di un’operazione antidroga in cui lo spaccio è sullo sfondo. Registriamo un salto di qualità perché a ciò si abbina un episodio di violenza. Per il post lockdown avevo detto di fare attenzione anche criminalità in crisi e quindi prevedere possibili episodi. Ora assistiamo a questo. Ripartendo dalle parole del procuratore Liguori all’indomani della triste vicenda (riferimento alla morte di Flavio Presuttari e Gianluca Alonzi), che ha fatto un richiamo alla responsabilità, a fronte di questo ci si aspettava un riscontro sul territorio: temo che a pochissimi giorni dal funerale questa responsabilità non si sia vista. Vedo che accadono esattamente le stesse cose che accadevano prima. La responsabilizzazione dei giovani passa attraverso responsabilità degli adulti. Ma non la vedo. Superato il momento di dolore – ha proseguito – questo è il bivio di fronte al quale vi troviamo: fare quello che si faceva prima o cambiare».

«Mi aspetto inversione di tendenza»



Massucci ha quindi evidenziato di aver disposto «controlli serrati sul mondo giovanile. Ogni qualvolta ci sarà un minore controllato in situazione di uso di stupefacenti o alcol, chiamerò i genitori per discuterne. Ad attività di dialogo che vorrei avviare con adulti corrisponderà anche la segnalazione alla magistratura minorile su potestà genitoriale: ci aspettiamo che la collettività possa dare attenzione. Ci aspettiamo sul campo una vera inversione di tendenza: non vorrei mai dover piangere delle disgrazie che allo stato attuale nessuno è in grado di escludere».