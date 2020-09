Terni, testata alla Coop: carabinieri fermano l’aggressore

Violenza pura e folle quella che si è consumata nel primo pomeriggio di lunedì all’interno dell’Ipercoop di Gabelletta, a Terni. Un uomo di 64 anni, cliente del supermercato e che nella vita fa l’autista di scuolabus a San Gemini, è stato colpito al volto con una violenta testata da un soggetto poi fuggito a piedi. Secondo quanto appreso, quest’ultimo sarebbe entrato nello store senza mascherina e per questo il personale lo ha invitato ad indossarla. Lo stesso ha fatto il cliente 64enne e, per tutta risposta, ha ricevuto in cambio una testata in pieno volto. Sanguinante ma cosciente, è stato soccorso dai presenti che hanno prestato le prime cure e lo hanno aiutato a ‘riprendersi’ dal brutto episodio. Successivamente si è recato autonomamente al pronto soccorso. Sull’accaduto sono in corso indagini a tappeto da parte delle forze dell’ordine – sul posto sono intervenuti i carabinieri -, volte a risalire all’identità dell’uomo che ha messo in atto il gesto violento che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più pesanti e gravi. La immagini delle telecamere presenti in zona potrebbero ‘blindare’, in tal senso, le testimonianze di chi ha assistito al fatto.

Preso

A seguito di una rapida quanto efficace indagine dei carabinieri del comando stazione di Terni, coordinati dal luogotenente Piero Pacetti, l’aggressore è stato identificato ed è lo stesso, ‘problematico’, che lo scorso 20 settembre aveva spintonato un anziano in via della Rinascita, facendogli cadere e rompendogli una spalla, senza prestare soccorso: «Una descrizione fornita dai testimoni del fatto ai carabinieri del comando stazione di Terni – riferisce l’Arma ternana – immediatamente intervenuti sul posto, ha consentito ai militari di individuare e bloccare l’autore del reato lungo una via nei pressi del supermercato. L’autore è stato accompagnato in caserma ed identificato quale lo stesso soggetto – C.B, ternano di 43 anni – che lo scorso 20 settembre spintonava nel centro cittadino, senza motivo, un anziano pensionato facendolo cadere rovinosamente a terra per poi allontanarsi omettendo di prestargli soccorso, e che il precedente 9 agosto, in via Mazzini, sferrava senza alcun apparente motivo un pugno al volto di un 46nne ternano, causando anche a lui lesioni personali. Il pensionato al momento è ancora in ospedale per le cure del caso. Sul conto della persona condotta in caserma sono in atto i necessari approfondimenti per le determinazioni di competenza. Il soggetto era entrato nel supermercato senza mascherina ed era stato redarguito. Infastidito da ciò, nell’uscire dal supermercato ha colpito il primo ‘malcapitato’ che ha incontrato».