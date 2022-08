Terni: tir contro auto (che si ribalta) a Ponte Le Cave

Incidente stradale nel pomeriggio di martedì a Terni, in via Eroi dell’Aria, direzione borgo Rivo. Coinvolti due veicoli: un autotreno condotto da un 52enne di Fano (R.M. le sue iniziali) e una Fiat 500 con al volante un ternano di 65 anni (M.P.). In seguito all’impatto, l’autovettura si è ribaltata lungo la corsia di sorpasso ma, fortunatamente, le conseguenze fisiche per il conducente sono state relativamente modeste e l’intervento del 118 non è servito. Sul posto per gestire la viabilità e ricostruire la dinamica del sinistro si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni. La circolazione è stata temporaneamente ridotta alla sola corsia di marcia.

