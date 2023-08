Terni: tombino si ribalta sotto il Comune e una donna ci finisce dentro. Soccorsa dal 118

LE FOTO

Paura e dolore per una donna ternana di 60 anni che nel pomeriggio di venerdì – il fatto è accaduto intorno alle ore 18 – è caduta in un tombino proprio sotto palazzo Spada, fra piazza Europa e piazza Ridolfi. La signora stava tranquillamente camminando quando, dopo aver poggiato un piede sul chiusino, questo si è ribaltato e lei ci è finita dentro con una gamba. Subito soccorsa dagli operatori del 118, lamentava forti dolori ad un braccio e alla stessa gamba. Spetterà ai medici stabilire la diagnosi a seguito degli accertamenti da parte del personale dell’ospedale ‘Santa Maria’. Sul posto, oltre agli agenti della squadra Volante intervenuti in supporto, si sono portati i poliziotti della Locale di Terni per i rilievi volti a ricostruire l’accaduto. Dopo il cedimento e il conseguente ribaltamento, il chiusino si è sostanzialmente bloccato in posizione verticale. Recentemente – nel corso del 2022 – il Comune di Terni, dopo anni di vuoto e quindi di cause civili a raffica, è tornato ad essere ‘coperto’ da un’assicurazione (Unipol) per responsabilità civile verso terzi. Assicurazione che comunque prevede una franchigia significativa.