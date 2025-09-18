di M.L.S.

Non c’è due senza tre. Anche il terzo appuntamento de ‘La forza delle donne’, il movimento promosso da Alessia Arronenzi, fa centro. Giovedì 18 settembre in piazza Tacito il gruppo, sempre numeroso, si è riunito per dare vita a un flash mob tutto al femminile per ‘fare rumore’.

‘Terni si trasforma’ il tema di questo nuovo incontro proseguito, come nelle volte precedenti, con una simbolica passeggiata per le vie del centro e culminato con un brindisi al RoLando Café di via Lanzi. Il movimento ‘La forza delle donne’, fondato dalla titolare di un salone di parrucchieri del centro, oggi conta un centinaio di adesioni: donne imprenditrici e libere professioniste impegnate nella società con l’obiettivo di intrecciare storie, esperienze e valori, per mostrare come l’unione e l’energia possano rendere Terni più forte, accogliente e consapevole.

