Terni, Torreorsina: locali in concessione, scatta l’iter

I residenti si son fatti sentire – non per la prima volta, anzi, le problematiche sono segnalate da anni – e qualcosa si è mosso per la frazione ternana di Torreorsina. Il Comune di Terni ha avviato l’iter per arrivare alla concessione quinquennale di sei piccoli locali tra piazza San Rocco, piazza Umberto I, borgo Cavour e via della Porta Ternana. Un laboratorio, uffici, magazzini e sede di un seggio elettorale in ballo per circa 220 metri quadrati.

TORREORSINA ATTACCA: «ABBANDONO TOTALE»

18 MAGGIO 2021, IL PROBLEMA IN COMMISSIONE: L’SOS

Parte l’iter

Da palazzo Spada – il responsabile del procedimento è l’architetto Angelo Baroni, la dirigente che ha firmato l’atto è Grazia Marcucci – sottolineano che l’avviso è «da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di potenziali interessati. Non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre classificazioni». Nel caso di più interessamenti ci sarà un’asta pubblica.

IL PROGETTO PER TORREORSINA. MA TUTTO FERMO

LUGLIO 2020: «TORREORSINA E COLLESTATTE DI SERIE C»

Durata e scopo

La concessione sarà di durata quinquennale per un importo di poco superiore ai 101 euro al mese, corrispondente al «canone già ridotto dell’80% ai sensi dell’articolo 16 del regolamento per la concessione di immobili a terzi». L’impiego dovrà essere necessariamente per sede sociale, laboratorio, magazzini e luogo di attività di promozione turistico-culturale del territorio e di carattere sociale. Per quel che concerne borgo Cavour 19 dovrà essere mantenuta la destinazione pubblica come seggio elettorale.

L’AVVISO PUBBLICATO PER LE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE