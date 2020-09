Terni, tragica caduta: muore in via Mola di Bernardo

Tragedia nella giornata di domenica a Terni, in via Mola di Bernardo, dove un 85enne ternano ha perso la vita. Da quanto appreso l’anziano, che stava eseguendo delle potature, sarebbe caduto restando gravemente ferito – in maniera purtroppo fatale -, trafitto da un paletto della recinzione. Ad accorgersi dell’accaduto sarebbe stato un familiare che ha lanciato l’allarme. Sul posto si sono portati gli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’85enne. Con loro anche i vigili del fuoco, gli agenti della squadra Volante e della polizia Scientifica della questura di Terni: dell’accaduto è stata informata l’autorità giudiziaria nella persona del pm Giulia Bisello. La salma è stata già messa a disposizione dei familiari per il successivo rito funebre, essendo del tutto chiara la dinamica del drammatico incidente.

Condividi questo articolo su