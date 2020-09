Terni, tragico schianto: muore dopo due settimane di agonia

L’incidente si era verificato il pomeriggio del 14 settembre all’incrocio – non nuovo a fatti del genere – fra via dei Gonzaga e via del Centenario, nella zona di Campitello, a Terni. Purtroppo lo scooterista coinvolto nel sinistro, il 59enne M.F., di Terni, non ce l’ha fatta ed è morto nel pomeriggio di martedì – a due settimane dallo schianto – all’ospedale di Terni dove era ricoverato nel reparto di rianimazione e dove i medici hanno cercato in ogni modo di salvargli la vita. La salma dell’uomo è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria e verrà probabilmente trasferita a Perugia per l’esame autoptico.

L’indagine

L’incidente stradale aveva coinvolto il 59enne, in sella al motociclo, ed un’autovettura – una Daihatsu Terios – condotta da una donna ternana di 45 anni. Particolarmente violento l’impatto: l’uomo era stato subito soccorso dal 118 e, cosciente, condotto in ospedale. In seguito agli accertamenti, era emersa la gravità delle sue condizioni con successivo ricovero nel reparto di rianimazione con riserva di prognosi. Fino a martedì, quando il suo cuore ha purtroppo cessato di battere. Sull’accaduto è stato aperto un fascicolo, doverosa prassi in casi del genere, per omicidio colposo, in cui confluiranno tutti gli accertamenti – a partire dai rilievi della polizia Locale di Terni – volti a ricostruire l’intera vicenda.