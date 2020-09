Terni, trans ferito con coltello in casa: indagini a tappeto

La segnalazione di partenza, nella notte fra sabato e domenica intorno alle ore 2.45, era di una persona – un transessuale 28enne di origini dominicane – accoltellata in un appartamento di via Battisti, a Terni. Per questo 118 e carabinieri del Nor di Terni si sono portati sul posto, avviando la ricostruzione dell’accaduto.

Si indaga

Nell’abitazione c’erano la persona ferita – con lesioni da arma da taglio all’altezza del torace, zona clavicolare – ed un altro transessuale, anche lui di origini sudamericane, la cui posizione è al vaglio dell’Arma: diverse le opzioni possibili, relative alla dinamica dei fatti. Il 28enne ferito, è stato operato all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni nel corso della notte ed ora si trova ricoverato in prognosi riservata. Non sarebbe comunque in pericolo di vita.

Articolo in aggiornamento