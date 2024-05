Terni, trasporto scolastico 2024/2025: via alle iscrizioni con vincolo di territorialità

C’è il via libera per le nuove iscrizioni legate al trasporto scolastico per l’anno 2024-2025 a Terni. Sarà possibile effettuarle fino al 25 agosto esclusivamente sul portale cmtbus.

La procedura

A renderlo noto è la direzione istruzione del Comune. In azione la Cmt, il gestore del servizio: «Si ricorda che l’iscrizione – viene puntualizzato – non implica l’accesso automatico al servizio di trasporto scolastico. Questo servizio è rivolto ai residenti nel comune di Terni e tiene conto del vincolo della territorialità (in base all’indirizzo di residenza o domicilio si potrà scegliere il trasporto esclusivamente tra le scuole visualizzate). L’iscrizione verrà confermata entro i primi 5 giorni dall’inizio del nuovo anno scolastico tramite email o sms con orari di passaggio dei mezzi. Il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il 7 settembre tramite il sito ww.cmtbus.com (area personale), con bonifico bancario o tramite pos recandosi di persona negli uffici Cmt siti in Terni Via Petroni 28. Per informazioni o risoluzione di problemi tecnici è possibile rivolgersi allo 0744/4479 opzione voce scolastico oppure direttamente agli uffici CMT. È possibile inoltre consultare la pagina dedicata nel sito web del Comune».