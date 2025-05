Sono aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per l’anno 2025-2026. Lo rende noto il Comune di Terni: i termini resteranno aperti fino al 24 agosto. Il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il 5 settembre.

Le nuove iscrizioni «potranno essere effettuate esclusivamente online al sito www.cmtbus.com nell’area ‘Abbonamento scolastico → Iscrizione abbonamento scolastico’. I nuovi utenti dovranno eseguire la registrazione tramite pulsante in rosso ‘registrati’», spiegano da palazzo Spada. Gli utenti già registrati dall’anno 2024/2025 potranno accedere tramite codice fiscale del genitore/tutore e password.

Per informazioni o risoluzione di problemi tecnici è possibile rivolgersi al numero 0744 44 79 opzione voce ‘scolastico’ oppure direttamente agli uffici Cmt siti in via Petroni 28, Terni. «Ulteriori informazioni sono riportate nella pagina servizi del sito istituzionale, relativa al servizio trasporto scolastico».

«Si ricorda – viene specificato – che l’iscrizione non implica l’accesso al servizio. Questo tiene conto del vincolo della territorialità (in base all’indirizzo di residenza/domicilio si potrà scegliere il trasporto esclusivamente tra le scuole visualizzate). L’iscrizione verrà confermata entro 5 giorni prima dell’inizio dell’anno scolastico tramite mail o sms con orari di passaggio. Gli orari di passaggio possono subire variazioni anche importanti durante l’anno scolastico».