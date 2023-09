Terni: travolto mentre spinge un carrello di birre in via Carducci. Uomo in ‘codice rosso’

LE FOTO

Articolo in aggiornamento

Serio incidente stradale nella tarda mattinata di sabato in via Carducci, nel centro di Terni. Un uomo di origini bengalesi è stato investito da un’autovettura Ford condotta da una donna che procedeva in direzione piazza Dalmazia. Secondo le prime informazioni, l’uomo stava camminando lungo la carreggiata, intento a spingere un carrello pieno di lattine di birra. Violento l’impatto, in seguito al quale il pedone è rimasto seriamente ferito: soccorso dagli operatori del 118, è stato trasportato in ‘codice rosso’ all’ospedale di Terni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni – nucleo radiomobile e ufficio incidenti – per gestire la viabilità e ricostruire l’accaduto. Con loro anche gli operatori di Area Sicura per le operazioni di messa in sicurezza.