Terni, triste addio a Lidia Piccolini Secci

E’ scomparsa martedì, a 96 anni, Lidia Piccolini Secci, moglie di Torquato Secci (venuto a mancare nel 1996) e madre di Sergio Secci (scomparso nella strage di Bologna del 2 agosto 1980).

LA STRAGE DI BOLOGNA, IL RICORDO DELLA SIGNORA LIDIA – IL VIDEO

La famiglia Secci

Sergio, pur nella sua breve vita, interrotta a soli 24 anni, è stato un intellettuale vivace, particolarmente appassionato di teatro – a lui è intitolato il teatro che si trova negli spazi del Caos – ma sempre attento anche a tutte le espressioni dell’arte e della cultura in generale. Torquato Secci, padre di Sergio, fu fondatore e presidente dell’associazione delle vittime della strage di Bologna del 2 agosto 1980, attraverso la quale si è impegnato fortemente per raggiungere la verità sul drammatico avvenimento non ancora del tutto chiarito, fino alla sua morte sopraggiunta nel 1996.

La generosità della signora Lidia

La signora Lidia Piccolini Secci, negli anni è stata protagonista di diverse donazioni a favore del Comune di Terni – come una pregiata serie di stampe antiche della Cascata delle Marmore – il 27 febbraio 2017 ha donato al museo d’arte moderna e contemporanea ‘Aurelio De Felice’ l’opera di Renato Guttuso ‘Un disegno per la luce’. Il disegno, realizzato nel 1970, fu commissionato a Renato Guttuso dalla famiglia Secci come bozzetto della vetrata per la cappella di famiglia che si trova presso il cimitero di Terni, dopo la morte del figlio Sandro, scomparso nel 1959 in tenera età.

Il vicesindaco Andrea Giuli

«Se n’è andata la signora Lidia Secci, stava male da un po’. Io l’ho conosciuta appena», scrive sulla sua pagina Facebook il vicesindaco e assessore alla cultura del Comune di Terni, Andrea Giuli. «Nell’ultimo consiglio di amministrazione della Fondazione Secci, pochi giorni fa, al quale ho partecipato, abbiamo nel suo nome e della sua famiglia preso decisioni che riteniamo importanti. Ne sarà stata contenta».