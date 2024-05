Terni, trovato con 180 dosi di cocaina: 28enne finisce in carcere

Addosso aveva 80 involucri di cocaina, a casa altre cento dosi della stessa droga e quasi mille euro in contanti. Per questo un 28enne della Romania, incensurato, è stato arrestato venerdì 3 maggio dai carabinieri del comando stazione di Terni che lo tenevano d’occhio da qualche giorno. L’alt per il giovane è scattato in via Battisti e, dopo la perquisizione personale positiva, è stato condotto presso il suo domicilio. In tutto sono stati sequestrati circa 80 grammi di cocaina. Il 28enne è stato condotto in carcere e, dopo la convalida di lunedì, il gip ha confermato la custodia cautelare.

