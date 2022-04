Terni: trovato con 40 mila euro di eroina nel centro di accoglienza

Quasi 350 grammi di eroina purissima, per un valore di mercato – una volta ‘tagliata’ e divisa in dosi da spacciare – di circa 40 mila euro. Tanta ne hanno trovata i finanzieri del Gruppo di Terni, nella giornata di martedì, nella disponibilità di un 30enne originario della Nigeria – F.O. le sue iniziali -, residente in una struttura di accoglienza nella zona di Campomicciolo, a Terni. L’uomo era stato fermato per un controllo dai militari delle fiamme gialle, che lo avevano trovato in possesso di alcune dosi di cocaina e hashish, ma pure di 1.200 euro in contanti. Elementi più che sospetti, che hanno fatto ipotizzare agli investigatori che potesse nascondere qualcos’altro. Così la decisione è stata quella di procedere alla perquisizione domiciliare, presso la struttura dell’associazione ternana dove il 30enne alloggia. Lì, all’interno di un giubbotto lasciato nella camera da letto, il personale della Guardia di finanza ha scoperto diversi ovuli di droga – nove in tutto – per un totale di circa 350 grammi, e un’ulteriore somma in contanti. Una volta analizzato, lo stupefacente è risultato essere eroina della migliore qualità. Così, su disposizione del pubblico ministero Elena Neri, per il giovane nigeriano è scattato l’arresto in flagrante con custodia presso le camere di sicurezza del comando di via Bramante. L’arresto è stato poi convalidato mercoledì pomeriggio dal tribunale di Terni – giudice Chiara Mastracchio – che sul piano cautelare ha accolto quanto chiesto il aula dal vpo Adalberto Andreani, ovvero la custodia in carcere. L’udienza di merito è stata fissata per il prossimo 12 maggio e in quella sede il legale difensore del 30enne, l’avvocato Umberto Martella del foro di Terni, è probabile che acceda ad un rito alternativo per il proprio assistito. La droga sequestrata dai finanzieri ternani era presumibilmente destinata tutta al mercato del Ternano, la cui richiesta resta evidentemente su livelli significativi. Lo confermano le costanti operazioni che le forze dell’ordine mettono in atto proprio per contrastare spaccio e consumo di stupefacenti.

