Terni: trovato in strada seminudo e fuori di sé. Droga e soldi in casa

Prima ha lanciato un coltello dalla finestra, poi – con indosso soltanto gli slip e una maglietta – si è sdraiato sull’asfalto di una via situata nei pressi della stazione ferroviaria di Terni. Lì, domenica mattina, i carabinieri del Nor della Compagnia di Terni lo hanno trovato in forte stato di alterazione, facendo scattare i soccorsi e ricostruendo la vicenda.

La perquisizione

Dentro la casa del soggetto – ternano di 50 anni e incensurato – c’erano cinque barattoli di vetro con dentro, in totale, 136 grammi di marijuana. Ciascuno con una scritta per indicare il tipo di ‘erba’ contenuta – ‘critical’, ‘pure power’, ‘amnesia’ – e specifiche indicazioni sugli effetti provocati. Oltre a ciò i militari hanno recuperato, sempre nell’abitazione, tre frammenti di hashish per circa 13 grammi, semi e tre piante di marijuana esposte alla luce essiccatrice per la maturazione delle inflorescenze, ben 5.500 euro in banconote da 50 euro e sette biglietti con le istruzioni per una coltivazione ‘ad hoc’.

Soccorso e denunciato

Il 50enne è stato soccorso dal 118 e condotto in ospedale per gli accertamenti del caso, in rafione del forte stato di ‘agitazione psicomotoria’. Per lui è scattata la denuncia a piede libero per detenzione di droga a fini di spaccio. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.