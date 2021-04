Decoro Sant’Agnese Terni: cittadini volontari in azione

L’area verde in via Bezzecca, non lontano dal parco Rosselli. È al centro di un nuovo ‘patto’ tra il Comune di Terni e un gruppo di volontari per la manutenzione ordinaria: in sei si sono fatti avanti con palazzo Spada per poter procedere attraverso il progetto denominato ‘Tutta la mia città – attività di decoro urbano quartiere Sant’Agnese’. La richiesta, arrivata a fine marzo agli uffici tecnici, è stata accettata: chi ha lanciato la proposta entrerà in azione sulla base di un programma stabilito dall’amministrazione. È l’ultimo di una serie di accordi con i cittadini per la cura degli spazi verdi, anche per zone fuori dal centro urbano.

