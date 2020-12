Terni, ubriaco in auto si ‘incastra’ fra le case: danni e denuncia

Forse cercava un ‘percorso alternativo’ per raggiungere la strada, o forse – più probabilmente – non ha capito molto di ciò che stava combinando. Sta di fatto che domenica pomeriggio, ha imboccato con la sua Peugeot un vialetto condominiale in via Marche, abbattendo tutto ciò che si è trovato di fronte, compresi due muretti, e finendo per ‘incastrarsi’ fra le case. L’uomo, un 58enne romeno residente a Terni, è stato fermato dalla polizia Locale, giunta sul posto con personale del nucleo radiomobile e dell’ufficio incidenti. In ausilio, per mettere a disposizione l’etilometro, c’era anche la polizia Stradale di Terni. Il 58enne, per il quale comunque non si è reso necessario il trasporto in ospedale nonostante l’intervento in loco del 118, è risultato positivo all’alcol test con un tasso ben al di sopra del massimo consentito dalla legge: scontata la denuncia a piede libero per guida in stato di ebbrezza. Dovrà ripagarsi pure i danni di questa curiosa sortita domenicale.

