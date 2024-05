Terni: un meeting sul ruolo del coordinatore infermieristico e la sua leadership

Si terrà venerdì 24 maggio, dalle ore 15 (iscrizione 14.45) alle 18.30, il meeting organizzato dal Coordinamento caposala coordinatori dell’Umbria, sul tema: ‘Comunicazione e leadership in relazione al ruolo del coordinatore’. L’evento è ospitato presso la Sala del Camino (accanto all’Hospice di viale Trento, a Terni). Il comitato scientifico è composto dal direttivo del CNC Umbria e la direzione scientifica è affidata a David De Santis, presidente f.f. del CNC Umbria. Due i relatori: lo stesso De Santis e Pietro Bussotti, psicologo del lavoro e psicoterapeuta della Usl Umbria 2.

Obiettivi

«La leadership del coordinatore infermieristico – si legge nella presentazione – gioca un ruolo cruciale nel creare un ambiente lavorativo che faciliti un’assistenza infermieristica di qualità. Si esprime nelle azioni di empowerment dello staff, capacità di governo e utilizzo di strategie di coping. Tutte queste competenze richiedono al leader di possedere una forte determinazione, intesa come risorsa interna, carica emotiva, entusiasmo, volontà di essere determinanti e una comunicazione efficace necessaria ad espletare un ruolo guida. In un gioco di ‘dare e avere’, la difficoltà sta nel saper mantenere livelli idonei di determinazione, per evitare di cadere in un esaurimento e conseguente disimpegno emotivo e perdita del ruolo di leader».