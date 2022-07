Terni: una furia con il compagno che ha una crisi di panico. Poi si avventa sugli agenti. Arrestata una 29enne

È stata arrestata in flagrante per resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale, una 29enne di nazionalità ucraina, incensurata, che martedì ha prima ferito il suo compagno convivente e poi si è scagliata contro gli agenti della squadra Volante che erano intervenuti sul posto. Il fatto è accaduto a Terni, in via Bezzecca (zona Sant’Agnese).

Attacco di panico

Era stato il compagno italiano della donna a telefonare al numero unico di emergenza: diverse chiamate, in effetti, in cui faceva appena in tempo a chiedere aiuto e poi riattaccava. Gli operatori della polizia di Stato sono riusciti a localizzare l’abitazione da cui erano partite la chiamate, inviando subito una pattuglia che al suo arrivo ha notato in strada l’uomo in lacrime, sanguinante – a causa di ferite da taglio – e in preda ad un attacco di panico.

Una furia

Saliti nell’appartamento per verificare quanto era successo, i poliziotti hanno avuto non poche difficoltà a farsi aprire la porta dalla donna. Che si è opposta in tutti modi al controllo, insultando e minacciando, fino a sferrare colpi, ferendo un agente ad un braccio ed afferrando per i capelli l’altra collega – che cercava di contenerla -, strappandole una ciocca.

Patteggiamento

La donna è stata arrestata e anche denunciata per le lesioni aggravate ai danni del compagno. L’arresto è stato convalidato dal tribunale di Terni e la 29enne ha patteggiato una pena – sospesa – di un anno di reclusione.