Terni: una mostra fotografica sulla condizione delle donne in Iran

‘Donna, vita, libertà’: questo il titolo della mostra fotografica dedicata alla situazione delle donne in Iran, che verrà inaugurata giovedì 27 aprile presso FF Poscargano (via del Convento, 50/52) a Terni. L’evento, curato dalla stlista Elena Di Bert, resterà attivo fino al prossimo 7 maggio. Le immagini in mostra, di Cipriana Montecchiani, potranno essere acquistate e il ricavato andrà ad un’associazione iraniana no-profit e non governativa che si occupa di fornire un aiuto medico e alimentare alle donne in Iran. Per info e prenotazioni: 0744.812351.

Il senso dell’evento

Iniziano a settembre 2022, dopo la morte di Mahsa Amini, le proteste in piazza del popolo iraniano per rivendicare il diritto al proprio futuro, unendosi tra di loro con la forza del coraggio e delle loro idee nel tentativo di riappropriarsi della libertà.

Mahsa Amini, arrestata a Teheran dalla polizia morale per non aver indossato correttamente il velo e poi morta a causa delle percosse subite, è il simbolo delle donne di tutto il mondo che quotidianamente scelgono di vivere pienamente la propria esistenza.

«Servirebbero tante altre parole – spiega Elena Di Bert – per raccontare di tutte le vittime della repressione in Iran, di come questo popolo stia combattendo per cambiare la propria storia, ma anche del silenzio mediatico che avvolge le tragedie quotidiane che vivono le donne anche nel nostro continente. Io ci provo attraverso la moda. Lo faccio perché la moda non è solo guardaroba, palette di colori e armocromia. Lo faccio perché ammiro la forza di queste donne. Lo faccio perché la libertà che deve avere una donna sul suo corpo è un concetto universale».