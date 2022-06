Cimiteri Terni, nuovo affidamento in arrivo per servizio portierato

di S.F.

Base d’asta da 120.960 euro per un servizio minimo di 480 ore al mese con un minimo di quattro addetti ed un massimo di 560. Il monte orario complessivo è invece stimato in 6.720: in estrema sintesi sono i dati dell’appalto in affidamento da parte del Comune di Terni per portierato, custodia, controllo accessi e accoglienza nei cimiteri comunali. L’attuale, aggiudicato alla Hexiss S.p.A. per un breve periodo a causa della scarsa copertura finanziaria sul finire di 2021 con ribasso del 36,96%, è in scadenza e ora si procede con il via libera per un anno. Si tratta di una procedura negoziata sul Mepa, il Mercato elettronico della pubblica amministrazione.

La flessibilità ed il criterio

La partita è in mano alla direzione lavori pubblici che, nello specifico atto per l’avvio dell’iter, specifica che il «monte ore complessivo massimo non potrà essere modificato. Verrà richiesta alla ditta aggiudicataria la necessaria flessibilità con riferimento a turni e orari del personale, comprendenti giorni festivi e prefestivi». Per quel che concerne la stima dei costi della manodopera si parla di 18 ore per ora – oltre Iva – sulla base dei limiti tabellari del più recente decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali: «Tuttavia fanno fede i dati derivanti dall’offerta tecnica ed economica». Il servizio è essenziale e di conseguenza, in attesa del semaforo verde per l’affidamento, si applica la proroga tecnica. Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Ad occuparsene in prima battuta sono il dirigente Piero Giorgini ed il Rup Federico Nannurelli. Da ricordare che nell’ultima circostanza si fecero avanti – oltre alla Hexiss – anche Job Solution, Mission vigilanza, The sentinel security, Sicuritalia e Gea.