Terni, un’App per scoprire i tesori nascosti della città

Condividi questo articolo su

















di Fra.Tor.

«L’obiettivo è quello di valorizzare il territorio ternano e far scoprire quelle che sono le bellezze nascoste nella nostra città». Il progetto della cartellonistica culturale multimediale sui 5 itinerari di Terni Romana, Medievale, Rinascimentale, Industriale e Ridolfiana, realizzato dal Lions club Terni Host in collaborazione con il Comune e con il finanziamento della fondazione Carit, grazie alla società Euromedia, si evolve con la realizzazione di un’App. «Questa volta – spiega Gianluca Perissinotto di Euromedia – abbiamo realizzato un’App che va appunto a completare l’informativa dei pannelli precedenti. Sono stati realizzati 46 video che, abbinati a dei sensori beacon posizionati in prossimità delle emergenze artistiche e culturali, lanciano questi contenuti multimediali attraverso una semplice App che, oltre a darci il contributo multimediale, può fornire anche la direzione per raggiungere queste località. Nel pannello abbiamo messo tutta l’informativa relativa all’App dove possiamo anche, attraverso il tag al QR code, vedere la presentazione di questo sistema o anche un video che descrive tutte le bellezze naturalistiche e paesaggistiche dei nostri dintorni. I beacon sono posizionati a largo Frankl, accanto alla ‘pressa’ davanti la stazione, in largo Ottaviani e a piazza Corona. Siamo la prima città italiana ad avere una vera e propria guida digitale, solo Pavia ha già fatto una cosa simile, che potrà essere utile non solo ai turisti, ma anche ai cittadini ternani e agli studenti per studiare la storia della loro città. Ora pensiamo di realizzare la parte multilingua, dato che al momento c’è solo la versione in italiano, e in più mettere la lingua dei segni italiana per facilitare l’accessibilità anche a persone con disabilità». Presenti all’inaugurazione il presidente della Fondazione Carit Luigi Carlini, il vice sindaco Andrea Giuli, l’assessore regionale Enrico Melasecche, il presidente del Lions Club Terni Host, Marco Coccetta, e Gianluca Perissinotto di Euromedia.