Terni, un’ordinanza rimette in pista Gino Venturi

Un’ordinanza del tribunale di Roma – 29 maggio – rimette in pista Gino Venturi. Lo fa sapere lo stesso segretario generale della Uil Fpl di Terni: «Sono in vigore anche tutti gli organismi eletti dal congresso territoriale di un anno fa». Tutto ciò in seguito al procedimento cautelare seguito dagli avvocati Maria Teresa Lavari e Francesco Taborri dello studio legale Crescimbeni: «Ci siamo già rimessi al lavoro – le sue parole – per dare continuità alla tutela dei lavoratori dei settori sanità, enti locali e del terzo settore e per proseguire nell’azione della UilFpl a favore di servizi adeguati per i cittadini. Tutti insieme e ai diversi livelli metteremo a frutto lo straordinario consenso che ci hanno riconosciuto i lavoratori nelle elezioni Rsu e rafforzeremo il metodo del confronto costruttivo, proprio della Uil, capace di dare le migliori risposte nell’interesse della UilFpl a cui tutti teniamo».

