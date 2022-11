Terni: tragica rissa. Uomo muore a Ponte d’Oro

Ci sarebbe una tragica rissa all’origine della morte di un cittadino straniero, avvenuta nella tarda serata di domenica a Terni a borgo Bovio, in via Marche, nei pressi di ponte d’Oro. Sul posto si sono portati i carabinieri del comando provinciale di Terni e fra le ipotesi c’è l’omicidio. In queste ore i militari, di concerto con l’autorità giudiziaria nella persona del pm Barbara Mazzullo, stanno acquisendo testimonianze, dettagli sul luogo del tragico ritrovamento, immagini delle telecamere presenti in zona. La salma dell’uomo, di origine nordafricana, non presenterebbe lesioni da arma da taglio né causate da altri oggetti contundenti. Forse è stato colpito a più riprese a mani nude ma si tratta di un’ipotesi in corso di accertamento. La rissa sarebbe stata segnalata da più persone alle forze dell’ordine, da qui l’intervento e la drammatica scoperta. Nella brutale lite – non è escluso che sia scoppiata per banali motivi di viabilità – sarebbe rimasto ferito anche un conoscente del deceduto, trasportato in ospedale dagli operatori del 118.

Articolo in aggiornamento