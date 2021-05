Terni, va a fare l’aperitivo e gli rubano l’auto in via Botticelli

Lunedì pomeriggio ha parcheggiato l’auto – una Fiat Panda rossa alimentata a gpl – in via Sandro Botticelli, poi ha raggiunto il centro storico di Terni per fare un aperitivo con gli amici. Al ritorno, verso le 21.30, l’auto però non c’era più. Rubata da ignoti. A raccontare l’accaduto è un ternano di 37 anni.

Il racconto

«Verso le 18 – spiega l’uomo – ho lasciato la Panda su un ‘parcheggio blu’ di via Botticelli, lato bar Tropical, non lontano dall’incrocio con via Porta Sant’Angelo. Sono andato a pagare il ticket per il parcheggio, l’ho lasciato in auto e mi sono diretto in centro. Quando sono tornato a prenderla, però, l’auto, che è di proprietà di mia madre, non c’era più. All’inizio ho anche pensato di non ricordare bene dove l’avessi parcheggiata, come può capitare a chiunque. Invece poi mi sono reso conto che qualcuno l’aveva portata via e ho chiamato le forze dell’ordine».

Descrizione e sospetti

L’auto è un Panda gpl di colore rosso, con gli specchietti retrovisori neri e quello lato conducente, danneggiato e fissato con del nastro adesivo. La targa è EP 729 NG: «Chiunque abbia informazioni, contatti le forze dell’ordine – è l’appello del 37enne -. Abbiamo sporto denuncia martedì mattina ai carabinieri di Terni e ora speriamo che qualcosa si riesca a scoprire. Ci sono tante telecamere in giro, magari qualcuna può rivelarsi utile». Sospetti? «Quando ho parcheggiato, dietro di me c’era un posto libero e accanto, in doppia fila, c’era un furgone. Mi sembra fosse un Diat Ducato di colore bianco. È l’unico elemento che mi ha fatto sospettare qualcosa, ma quando ci si trova in queste situazioni, uno le va a pensare tutte».

Anche uno scooter rubato in via Petroni

Sempre lunedì a Terni, nella centralissima via Petroni, è sparito anche lo scooter – Scarabeo Aprilia dicolore bordeaux – di una donna. L’appello in questo caso è via social: «L’ho parcheggiato alle 16 e alle 23 non c’era più. La targa è X7YPZP. Aiutatemi a ritrovarlo». In zona Passeggiata, invece, si segnalano furti in abitazione: una settimana, almeno a Terni, iniziata nel segno dei reati predatori.