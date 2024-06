Terni: va in caserma e pretende casa, lavoro e cibo. Lo aiutano ma ‘ringrazia’ aggredendo: arrestato un 19enne

Venerdì pomeriggio si è presentato presso la caserma dei carabinieri di via Radice, a Terni, pretendendo che qualcuno lo aiutasse a trovare una casa, un lavoro e gli desse anche del cibo perché aveva fame. Nonostante l’atteggiamento definito arrogante, il piantone lo ha accolto e gli ha fornito gli indirizzi della Caritas Diocesana e di alcune agenzie del territorio che assistono rifugiati e richiedenti asilo. Ma anzichè ringraziare, il giovane – 19enne della Tunisia, residente in provincia di Savona ma di fatto senza fissa dimora, titolare di regolare permesso di soggiorno e con piccoli precedenti alle spalle – ha iniziato a danneggiare la stanza del comando provinciale dell’Arma adibita all’attesa dell’utenza. Ha divelto delle canaline e dei cavi, cercando pure di colpire il militare che si era prodigato per aiutarlo. Alla fine è stato bloccato ma l’operazione non è stata semplice, visto che ha continuato a tentare di colpire i carabinieri intervenuti. Scontato l’arresto da parte del personale del comando stazione di Terni per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato: arresto poi convalidato dal tribunale che, nei confronti del 19enne, non ha disposto misure cautelari.

Condividi questo articolo su