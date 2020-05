Via Gramsci, valigia fra i palazzi fa scattare l’allarme

Allarme mercoledì mattina in un condominio di via Gramsci, a Terni, per un trolley ‘sospetto’ trovato all’interno del passaggio pedonale che conduce all’ampio piazzale con negozi ed accessi ai palazzi. Sul posto si sono portati i carabinieri del comando provinciale di Terni e, per chiarire la natura della valigia, gli artificieri dell’Arma provenienti da Perugia. L’area è stata temporaneamente delimitata ed interdetta al passaggio per procedere alle operazioni di messa in sicurezza. Alla fine, come era plausibile, si è scoperto che la valigia era stata banalmente dimenticata lì da qualcuno. Nel dubbio, comunque, le verifiche sono state capillari ed hanno consentito di accertare l’assenza di qualsiasi rischio.

