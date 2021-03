Varco Ztl Piediluco: pronto regolamento per l’attivazione

di S.F.

L’atto di indirizzo era stato approvato lo scorso 17 settembre ed a distanza di sei mesi il regolamento è pronto ad arrivare sul tavolo – virtuale in tempi di Covid – dell’esecutivo. Nuovo step per la proposta di attivazione del varco Ztl nel centro abitato a Piediluco nel periodo compreso tra il 15 aprile ed il 30 settembre: i tecnici di palazzo Spada hanno completato il lavoro propedeutico utile all’entrata in funzione.

L’ATTO DI INDIRIZZO DI SETTEMBRE

ESTATE 2020, IL SENSO UNICO A PIEDILUCO

La stima e la motivazione

Terni Reti ha stimato un introito di 30 mila euro annuo a fronte di 15 mila per la manutenzione e la gestione. La Zona a traffico limitato riguarderà corso Salvati, corso IV° Novembre e via Noceta dalle 14 del sabato fino alle 24 della domenica: l’obiettivo, come già era emerso la scorsa estate, è regolarizzare la viabilità del borgo nel periodo più turistico – certo, al momento la pandemia non consente granché – e renderlo in questo modo più vivibile. La novità è contenuta anche nella delibera sulla previsione delle entrate per le violazioni al codice della strada: «È prevista l’installazione di due autovelox fissi (via Lessini, ndr), nonché di un nuovo varco elettronico per l’accesso alla Ztl di Piediluco, i quali comporteranno un sensibile aumento delle specifiche violazioni accertate».

BILANCIO 2021-2023 E PREVISIONE MULTE: CITATA ANCHE LA ZTL A PIEDILUCO

Confronto in arrivo. L’attivazione

Una volta approvato – è all’ordine del giorno della prossima riunione di giunta insieme a tutti i provvedimenti connessi al previsionale 2021-2023 – il regolamento seguirà il confronto in commissione ed in consiglio, dove sarà possibile proporre emendamenti e modifiche al documento. Comunque vada l’attivazione non è prevista a stretto giro: dopo il via libera definitivo dell’assise ci saranno dei passaggi tecnici per l’entrata in funzione del varco ed il rilascio dei permessi. Strada tracciata e argomento che non passerà inosservato. Il responsabile unico del procedimento è l’architetto Walter Giammari.