Terni, variante Prg centro sportivo Fere: fissata nuova scadenza

di S.F.

Termine perentorio fissato, il 5 maggio 2022. Ad un mese di distanza dall’approvazione in consiglio comunale della variante parziale al Prg – parte operativa, atto propedeutico e necessario all’alienazione dell’area alla Ternana – del comparto di Villa Palma per la realizzazione del centro sportivo rossoverde, c’è la data entro la quale si possono presentare osservazioni in merito alla procedura: trenta giorni a partire da oggi. Nel contempo è in arrivo la decisione sulla concessione dello stadio Liberati.

Il deposito e l’inizio del conteggio



In sostanza nella data odierna – l’iter è uguale per tutte le variante al Prg – è stato depositato l’atto alla direzione pianificazione territoriale ed edilizia privata di corso del Popolo: entro un mese chi è interessato può farsi avanti per le osservazioni. Iter finito poi? No, perché nei cinque giorni successivi (termine ultimo il 10 maggio) chiunque potrà replicare alle eventuali ‘critiche’ mosse. La responsabile dell’iter è l’architetto Cinzia Mattoli.

Alienazione e lavori. La concessione



Una volta concluso questo passaggio si procederà poi alla definitiva approvazione della variante al Prg, classico step che fa seguito all’adozione dell’atto. Dopodiché ci sarà l’alienazione – l’area interessata è da 66.925 metri quadrati Fd4, ovvero per attrezzature sportive) per poco meno di 380 mila euro e l’esecuzione dei lavori con un intervento edilizio diretto. Molto complicato pensare che l’iter possa concludersi in toto prima dell’estate e nel contempo, come noto, via della Bardesca ha deciso di puntare su via Narni come soluzione ‘ponte’. Intanto da quanto si apprende è in arrivo la decisione sulla concessione dello stadio Liberati dopo la ‘consulenza’ dello studio Stellati sul Pef ed il valore: non è esclusa una mini proroga tecnica – possibile a quanto pare, da ricordare che l’accordo attuale tecnicamente scade il 21 febbraio 2023 – per arrivare al termine del campionato 2022-2023 e poi procedere con il bando. Si vedrà.