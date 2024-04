Terni, via Botticelli: un incidente che potrebbe non essere casuale. Si indaga

Sembrava un incidente tutto sommato normale, non proprio come tanti altri, ma con un ‘classico’ impatto fra due autovetture e una meno ‘classica’ fuga da parte dell’autovettura che quel sinistro lo aveva causato. Il tutto nel tardo pomeriggio di giovedì in via Botticelli, in pieno centro a Terni. Invece la questione, dalla polizia Locale che ha svolto il primo intervento, è finita all’attenzione anche della questura di Terni – squadra Volante sul posto e squadra Mobile per gli approfondimenti – perché quell’incidente potrebbe celare altro. L’impatto, come detto, è stato fra due auto, una con a bordo più persone (tre o quattro) e l’altra con due persone, tutti di origini nordafricane. Dopo lo scontro, gli occupanti del primo veicolo sarebbero scesi per una rapida ‘discussione’ – senza violenza – con gli altri coinvolti, per poi risalire a bordo dell’auto e fuggire dalla scena. I due a bordo dell’altro mezzo – nessun è rimasto ferito in modo significativo – sono rimasti lì. E, dopo i primi accertamenti in loco da parte degli agenti municipali, quanto riferito ha fatto scattare l’intervento della polizia di Stato. Perché l’impatto potrebbe non essere stato casuale, forse – è una ipotesi – volontario e legato a conti precedenti da saldare per non meglio specificati motivi. Comunque una sorta di ‘speronamento’, con l’auto pirata pronta a far perdere le proprie tracce al pari dei soggetti a bordo. Per il momento.

