Intervento dei vigili del fuoco di Terni, lunedì mattina intorno alle ore 8, in via Farini per un incendio sviluppatosi all’interno di un garage privato. La rapidità degli uomini del 115, allertati da una segnalazione, ha consentito di evitare danni gravi e pericoli alle persone. Le fiamme, infatti, sono state limitate, scongiurandone la propagazione all’intero locale. All’origine del fatto vi sarebbero cause di natura elettrica. Sul posto anche la squadra Volante della questura.

