Terni, viale Rossini: finisce contro auto in sosta e si ribalta. Soccorsa dal 118

Incidente stradale all’alba di venerdì in viale Rossini, a Terni. Una giovane donna al volante di una Citroen, ne ha perso il controllo finendo contro una Fiat Panda ferma in sosta a lato della carreggiata e quindi ribaltandosi. La conducente è stata soccorsa dagli operatori del 118 e trasportata in ospedale per le cure del caso: le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Terni e gli addetti di Area Sicura per la pulizia della strada. La giovane è stata sottoposta ad accertamenti relativi alla presenza, eventuale, di tracce di alcol e stupefacenti nel sangue. In base agli esiti, scatteranno – o meno – provvedimenti nei suoi confronti.

LE FOTO