di S.F.

Poco meno di un anno. Tanto ci è voluto per trovare la quadra rispetto al crollo parziale del muro lungo viale Trieste: c’è l’affidamento da 30.651 euro alla Itec Terni srl per la sistemazione con suddivisione della spesa tra Comune e Provincia.

Una decisione che arriva a «seguito di appositi sopralluoghi tecnici eseguiti congiuntamente da questa

amministrazione e dal Comune di Terni; è stata evidenziata la necessità di procedere alla realizzazione di un intervento di manutenzione del muro anzidetto in compartecipazione tra le parti coinvolte, mediante la demolizione del tratto ammalorato e la ricostruzione dello stesso con pannelli prefabbricati autoportanti gettati in opera». Ricostruzione in arrivo.

Il muro è quello che si trova non distante dell’istituto ‘Casagrande-Cesi’ ed a tiro dell’ex Globus Tenda. C’è dunque il via libera per un importo di 25.124 euro più Iva. Per Provincia e Comune c’è da mettere sul piatto una somma di 15.325 euro ciascuno, più – sponda palazzo Bazzani – poco più di 1.000 euro per imprevisti ed incentivi per funzioni tecniche. Firma il dirigente Marco Serini.