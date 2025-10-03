di S.F.

Implementazione della videosorveglianza a Terni, nuovo step. Questa volta tuttavia non riguarda il centro cittadino, bensì la periferia: c’è un affidamento diretto da poco meno di 3.500 euro per via Irma Bandiera, a pochi metri dal mercato rionale.

Riguarda l’installazione della videosorveglianza ed è finito tutto in mano alla A. Tel. Telecomunicazioni. La ragione è legata a ‘Cantiere Comune: «L’amministrazione è dotata di squadre operative di operai polivalenti finalizzate alla gestione in amministrazione diretta di opere edili varie su strade e pertinenze. Per svolgere le mansioni quotidianamente l’ente si è dotato di attrezzature e mezzi, per i quali è stata individuata l’area di deposito e parcheggio per cui si rende necessario l’attivazione di un servizio di videosorveglianza», viene specificato. L’ok porta la firma del dirigente al governo del territorio Federico Nannurelli.