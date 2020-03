Terni, violazioni CdS: multe da 6,1 milioni

di S.F.

Mezzo milione di euro in più rispetto a quanto preventivato – schema di ripartizione e destinazione dei proventi – nell’estate scorsa. La direzione polizia Locale del Comune di Terni ha chiuso l’accertamento relativo al 2019 per le entrate dovute alle violazioni al codice delle strade: la cifra complessiva post rideterminazione delle varie voci è di 6 milioni 186 mila euro. Certo, come di consueto l’incassato sarà ben inferiore.

Le sanzioni

Parti dei proventi – ecco perché viene fatta una divisione dell’accertamento – incassati devono essere utilizzati dagli enti locali per la manutenzione stradale, la segnaletica e il potenziamento dell’attività di controllo. Tutti dati che dovranno essere certificati in futuro. Per ora a palazzo Spada è stato effettuato un ricalcolo sulla base dei verbali elevati per avere la cifra che, in linea teorica, il Comune può incamerare: come detto si è superata quota 6 milioni per le contravvenzioni al codice della strada, in buona misura riguardanti gli autovelox. Nel computo lordo sono inserite anche le spese postali di procedura. Per queste somme c’è un fondo per crediti di dubbia esigibilità calcolato sulla media degli ultimi cinque anni.

L’ultimo trimestre

Proprio in merito alla gestione dei verbali, da ottobre a dicembre 2019 TerniReti – la gestione è a loro carico, c’è uno specifico disciplinare tecnico – ha lavorato circa 12 mila 566 atti per un incasso di poco superiore ai 650 mila euro: dovranno riversare all’amministrazione circa 590 mila euro, vale a dire la differenza tra le entrate e gli esborsi anticipati per l’invio degli atti giudiziari. Nel monte sanzioni pesano e non poco anche le violazioni della Ztl.

Effetti misure Covid-19

C’è una considerazione da fare sull’argomento. Viste le restrizioni in atto – contenimento della diffusione del nuovo coronavirus – per il 2020 ci si attende una forte diminuzione della cifra: veicoli circolanti ridotti al minimo e giocoforza drastica diminuzione di violazioni al codice della strada, almeno in questa fase. Tutti a casa – almeno si spera – e meno giri in auto.

