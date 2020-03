Covid-19: il Comune proroga i permessi Ztl

Il Comune di Terni, attraverso l’assessorato alla mobilità, in considerazione della situazione emergenziale, si è attivato per limitare al massimo lo spostamento dei cittadini per la richiesta di permessi nella Zona a traffico limitato. Le misure previste vengono adesso allineate al decreto legge del 17 marzo 2020 (D.L. 18/2020) in ragione del quale i permessi Ztl in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 senza la necessità di alcuna richiesta da parte del titolare.

Nuovi permessi

Sono state anche decise alcune procedure semplificate per la richiesta di nuovi permessi da remoto: possono essere richiesti attraverso la posta elettronica all’indirizzo ztl@ternireti.it oppure via fax al numero 0744.479736; la documentazione e la modulistica può essere scarica dal sito aziendale Terni Reti; mentre il pagamento potrà essere fatto tramite bonifico online utilizzando il codice Iban: IT29L0760114400001032144873 intestato a ‘Terni Reti Srl servizio Ztl’. L’ufficio prenderà in carico le richieste e, a fronte di documentazione corretta e completa del pagamento, invierà per posta elettronica al richiedente il permesso temporaneo da stampare che avrà validità comunque fino al 15 giugno 2020. Le marche da bollo per il rilascio del permesso definitivo saranno consegnate all’ufficio (in via Porta Spoletina 15) al momento del ritiro del permesso e quindi dopo il termine del 15 giugno. Per ogni chiarimento o integrazione delle informazioni Terni Reti risponde dal lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 17 al numero verde 800.144605.