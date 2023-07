Terni: violenta lite con coltellata in viale Brin. Giovane ferito, denunciato un 50enne

La lite è scoppiata nella prima serata di martedì 25 luglio, intorno alle ore 19.40, nei pressi del bar Colorado di viale Brin. Protagonisti due uomini: un 50enne della Nigeria e un 23enne moldavo, entrambi residenti a Terni. A seguito delle indagini condotte dai carabinieri del Nor di Terni, il primo è stato denunciato a piede libero per i reati di lesioni personali e porto abusivo di arma bianca. Il motivo del violento litigio, spiegano i carabinieri, non è ancora chiaro.

La coltellata

Durante la lite – è la ricostruzione del comando provinciale dell’Arma di Terni – il 50enne ha impugnato un coltello e ha colpito il giovane moldavo, causandogli una ferita lieve al braccio destro. Il 23enne è stato poi medicato dagli operatori sanitari del 118 intervenuti sul posto.

Le indagini

Quando i carabinieri del Nor sono intervenuti, hanno incontrato particolari difficoltà nel placare gli animi dei due, tanto che hanno dovuto usare lo spray al peperoncino. Poi la situazione è migliorata e, dopo aver accertato i fatti, i militari hanno sequestrato il coltello – con lama lunga circa 25 centimetri – usato dal 50enne nigeriano. Le indagini sono ancora in corso per chiarire ogni dettaglio della vicenda.